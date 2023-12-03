Повторил подвиг Маресьева: раненый российский сержант 12 дней полз к своим

1:43 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Забайкальский парень Алексей Лиханов повторил подвиг лётчика Алексея Маресьева тоже хорошо знал.

Фото: Telegram-канал "Царьград"

Санинструктор на СВО спасал жизни своих боевых товарищей.

"Алексей сам не расскажет, что в бою, в котором он получил ранение, он выносил на себе с поля боя солдат. И моего сына тоже. От нашей семьи низкий поклон тебе, Алёша", — рассказывает мама спасённого русского бойца.

В тот день ВС РФ попали под обстрел. Во время контратаки несколько раненых остались лежать на поле боя. Алексей Лиханов ползком отправился за ними. Одного перевязал и два часа тащил на себе, затем вернулся за остальными.

Позже санинструктор сам попал под обстрел, а когда пришёл в себя, вокруг не было никого, и понял, что надо ползком пробираться к своим.

По-другому Алексей не мог никак: под колено одной ноги зашёл осколок, на другой была раздроблена ступня. Ориентиров нет, еды и воды — тоже. Боец лишь помнил, откуда ехал. Из вооружения — только две гранаты.

Так он и полз по мартовской ледяной земле, теряя сознание от холода и боли. Свой день рождения, 15 марта, Лиханов встретил в заснеженном и пустом лесу. И в день рождения жены, 20 марта, боец добрался до своих.

На одной ноге Алексею ампутировали отмороженные пальцы. После лечения и реабилитации вернулся домой — к супруге и дочке. Он запретил рассказывать о себе — считает что это нескромно, пишет "Царьград".

Но домашние гордятся героем и его медалью "За отвагу".