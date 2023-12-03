Мэр Киева Виталий Кличко: главком ВСУ Залужный сказал правду о тупике на фронте

Киевский градоначальник Виталий Кличко публично поддержал главнокомандующего армии Украины Валерия Залужного.

Фото: facebook

Сделал это он в пику президенту Владимиру Зеленскому и его команде, сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.

"Он сказал правду. Он объяснил и обосновал, каково положение сегодня. Разумеется, мы можем эйфорически лгать своему народу и нашим партнерам. Но вечно делать это не получится. Некоторые наши политики раскритиковали Залужного за эти чёткие слова — несправедливо. Я — на его стороне", — сказал мэр Киева.

Публичное унижение лидера Незалежной продолжается. О лжи президента о ситуации в зоне боевых действий, словно по команде, стала писать пресса Запада, подытожил ведущий Первого канала.