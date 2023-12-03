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Мэр Киева Виталий Кличко: главком ВСУ Залужный сказал правду о тупике на фронте

Силовые структуры

Киевский градоначальник Виталий Кличко публично поддержал главнокомандующего армии Украины Валерия Залужного.

Мэр Киева Виталий Кличко: главком ВСУ Залужный сказал правду о тупике на фронте
Фото: facebook

Сделал это он в пику президенту Владимиру Зеленскому и его команде, сообщает в Telegram-канале телеведущий и журналист Руслан Осташко.

"Он сказал правду. Он объяснил и обосновал, каково положение сегодня. Разумеется, мы можем эйфорически лгать своему народу и нашим партнерам. Но вечно делать это не получится. Некоторые наши политики раскритиковали Залужного за эти чёткие слова — несправедливо. Я — на его стороне", — сказал мэр Киева.

Публичное унижение лидера Незалежной продолжается. О лжи президента о ситуации в зоне боевых действий, словно по команде, стала писать пресса Запада, подытожил ведущий Первого канала.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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