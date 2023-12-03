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Русский штурм у Работино: псковский десант ВДВ захватил опорный пункт ВСУ

0:38
Силовые структуры

Продолжаются активные боевые действия на Запорожском направлении. Сейчас там штурмовые действия проводит 76-я дивизия ВДВ.

Русский штурм у Работино: псковский десант ВДВ захватил опорный пункт ВСУ
Фото: "Встреча подразделений ВС РФ и ЛНР в Новоайдаре 006" by Unknown authorUnknown author is licensed under CC BY 4.0.

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

В результате очередного штурма был взят опорник боевиков Вооружённых сил Украины. Русские десантники, использовав "зажигателку" и закидав гранатами норы, в которых прятались националисты, ВДВшники вынудили бандеровцев сдаться.

Ранее сообщалось, что у Авдеевки российская армия проводит фланговый прорыв у посёлка Степовой.

Русский штурм у Работино: псковский десант ВДВ захватил опорный пункт ВСУ
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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