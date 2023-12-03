Продолжаются активные боевые действия на Запорожском направлении. Сейчас там штурмовые действия проводит 76-я дивизия ВДВ.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
В результате очередного штурма был взят опорник боевиков Вооружённых сил Украины. Русские десантники, использовав "зажигателку" и закидав гранатами норы, в которых прятались националисты, ВДВшники вынудили бандеровцев сдаться.
Ранее сообщалось, что у Авдеевки российская армия проводит фланговый прорыв у посёлка Степовой.
Херш утверждает, что его источники в американском правительстве рассказали, что генералы России и Украины якобы обсуждают фиксацию нынешних территорий.