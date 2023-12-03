Основные силы украинской армии отходят с позиций под Марьинкой

0:29 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Основные силы Вооружённых сил Украины отходят со своих позиций под Марьинкой в ДНР.

Фото: Официальный сайт Минобороны России

Об этом сообщают военные корреспонденты.

По информации, дальше у националистов есть хорошо подготовленные позиции, откуда боевиков ВСУ ещё предстоит выбивать. Впереди находится Курахово, а справа Красногоровка.

Ранее сообщалось, что у Работино псковский десант ВДВ захватил опорный пункт бандеровцев.