Основные силы Вооружённых сил Украины отходят со своих позиций под Марьинкой в ДНР.
Об этом сообщают военные корреспонденты.
По информации, дальше у националистов есть хорошо подготовленные позиции, откуда боевиков ВСУ ещё предстоит выбивать. Впереди находится Курахово, а справа Красногоровка.
Ранее сообщалось, что у Работино псковский десант ВДВ захватил опорный пункт бандеровцев.
Херш утверждает, что его источники в американском правительстве рассказали, что генералы России и Украины якобы обсуждают фиксацию нынешних территорий.