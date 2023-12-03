Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Россияне все меньше смотрят новогодние телепередачи
Не торопитесь сливать воду после варки макарон: вы удивитесь, насколько она полезна
Филипп Киркоров рассказал, как ему пришлось принимать роды в автобусе
В Иркутске школьника убили на остановке
Из-за неблагоприятных метеоусловий столичные аэропорты сообщают о задержке рейсов
Подписчики заметили, что Ксения Собчак появилась с "округленным животиком"
Глава Пентагона Остин: США не допустят поражения Украины в конфликте с Россией
В Польше заявили, что Украина лжёт об успехах ВСУ на фронте
У подруги Пугачёвой, Лоры Квинт, тяжёлый рецидив онкологии

Основные силы украинской армии отходят с позиций под Марьинкой

0:29
Силовые структуры

Основные силы Вооружённых сил Украины отходят со своих позиций под Марьинкой в ДНР.

Основные силы украинской армии отходят с позиций под Марьинкой
Фото: Официальный сайт Минобороны России

Об этом сообщают военные корреспонденты.

По информации, дальше у националистов есть хорошо подготовленные позиции, откуда боевиков ВСУ ещё предстоит выбивать. Впереди находится Курахово, а справа Красногоровка.

Ранее сообщалось, что у Работино псковский десант ВДВ захватил опорный пункт бандеровцев.

Русский штурм у Работино: псковский десант ВДВ захватил опорный пункт ВСУ
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Журналисту из США Хершу скармливают инсайды не случайно

Херш утверждает, что его источники в американском правительстве рассказали, что генералы России и Украины якобы обсуждают фиксацию нынешних территорий.

Политолог Марат Баширов: "Хершу скармливают такие инсайды не случайно"
Певица София Ротару оплатила внуку Шаману все расходы за границей
Шаман оказался внуком Ротару: певица оплачивает ему всё
Переехавший в Поднебесную москвич рассказал о том, что его "бесит"
Эксперты разъяснили, что нельзя делать при запуске двигателя зимой
Обойдя позиции ВСУ с фланга, ВС РФ заняли Марьинку Любовь Степушова Битлы не видели СССР даже с высоты птичьего полета Сергей Лебедев Мечты Косова о "Великой Албании" угрожают Европе и Западным Балканам  Михаил Плисюк
"Ты там чужой": блогер Амиран Сардаров рассказал о минусах жизни в США
Есть две попытки спасти поджелудочную: врач назвал еду, вызывающую рак
ГИБДД: зачем опытные водители бьют по колесам перед поездкой
ГИБДД: зачем опытные водители бьют по колесам перед поездкой
Последние материалы
Не торопитесь сливать воду после варки макарон: вы удивитесь, насколько она полезна
Филипп Киркоров рассказал, как ему пришлось принимать роды в автобусе
В Иркутске школьника убили на остановке
Из-за неблагоприятных метеоусловий столичные аэропорты сообщают о задержке рейсов
Подписчики заметили, что Ксения Собчак появилась с "округленным животиком"
Глава Пентагона Остин: США не допустят поражения Украины в конфликте с Россией
В Польше заявили, что Украина лжёт об успехах ВСУ на фронте
У подруги Пугачёвой, Лоры Квинт, тяжёлый рецидив онкологии
Nihon Keizai: Японии признали зависимость от импорта российского краба
Стоматолог Гришина: жвачка и морковь помогут избавиться от налёта на зубах
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников