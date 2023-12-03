Российская армия начала применять мощнейшие модернизованные беспилотные аппараты "Шахед", которые могут уничтожать половину здания.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна" со ссылкой на рассказ самих боевиков Вооружённых сил Украины.
В одном из сбитых беспилотников солдаты ВСУ обнаружили почти 40 килограмм термобарического заряда с тремя взрывателями.
Такой заряд может буквально уничтожить половину жилого дома, если не весь дом. Это подтверждает военный специалист по связи и радиоэлектронной борьбе украинской армии Сергей Бескрестнов (позывной "Флеш").
"Это, можно сказать, аналог заряда "Солнцепёка" и "Буратино", — в частности сказал националист.
Ранее в Польше заявили, что Украина лжёт об успехах украинской армии на фронте.
Херш утверждает, что его источники в американском правительстве рассказали, что генералы России и Украины якобы обсуждают фиксацию нынешних территорий.