ВСУ: русские стали применять мощные "Шахеды", уничтожающие половину здания

0:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российская армия начала применять мощнейшие модернизованные беспилотные аппараты "Шахед", которые могут уничтожать половину здания.

Фото: Openverse by Khamenei.ir is licensed under CC BY 4.0

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна" со ссылкой на рассказ самих боевиков Вооружённых сил Украины.

В одном из сбитых беспилотников солдаты ВСУ обнаружили почти 40 килограмм термобарического заряда с тремя взрывателями.

Такой заряд может буквально уничтожить половину жилого дома, если не весь дом. Это подтверждает военный специалист по связи и радиоэлектронной борьбе украинской армии Сергей Бескрестнов (позывной "Флеш").

"Это, можно сказать, аналог заряда "Солнцепёка" и "Буратино", — в частности сказал националист.

Ранее в Польше заявили, что Украина лжёт об успехах украинской армии на фронте.