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В Польше заявили, что Украина лжёт об успехах ВСУ на фронте

Силовые структуры

Польская пресса признала, что Украина лжёт о своих успехах на фронте.

В Польше заявили, что Украина лжёт об успехах ВСУ на фронте
Фото: openverse by President Of Ukraine is licensed under "The President honored the memory of fallen Ukrainian soldiers. The ceremony took place on the Mars field of Lychakiv cemetery." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

Об этом, в частности, пишет польское издание Wnp.

"Украинцы рапортуют, что их солдаты продолжают успешно сражаться, однако ситуация для Киева остается очень сложной. А может стать ещё хуже после демобилизации 30 тысяч солдат, воевавших с начала конфликта", — пишет в статье автор Влодек Калета.

Эксперт уверен, что трудности в зоне боевых действий и плачевная для Киева финансовая ситуация станут причинами для начала мирных переговоров, которые не за горами.

Отдельно польский обозреватель отметил, что украинская армия испытывает кадровый голод, а киевская власть не способна набрать необходимое число военных, не вызвав бунта в обществе.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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