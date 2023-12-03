Польская пресса признала, что Украина лжёт о своих успехах на фронте.
Об этом, в частности, пишет польское издание Wnp.
"Украинцы рапортуют, что их солдаты продолжают успешно сражаться, однако ситуация для Киева остается очень сложной. А может стать ещё хуже после демобилизации 30 тысяч солдат, воевавших с начала конфликта", — пишет в статье автор Влодек Калета.
Эксперт уверен, что трудности в зоне боевых действий и плачевная для Киева финансовая ситуация станут причинами для начала мирных переговоров, которые не за горами.
Отдельно польский обозреватель отметил, что украинская армия испытывает кадровый голод, а киевская власть не способна набрать необходимое число военных, не вызвав бунта в обществе.
Херш утверждает, что его источники в американском правительстве рассказали, что генералы России и Украины якобы обсуждают фиксацию нынешних территорий.