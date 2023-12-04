Bild*: Украина отправляет в зону СВО кошек для борьбы с мышами

По информации местных СМИ, военнослужащие ВСУ начали привлекать животных к военной службе. Помимо служебных собак, теперь используют и кошек, особенно для борьбы с грызунами на позициях.

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Согласно отчётам, эта необычная практика уже привлекла внимание не только местных СМИ, но и европейских изданий. Говорится, что кошки были призваны защищать продовольствие и даже оружие от мышей, которые могут причинить серьёзный вред и проблемы.

Одно из немецких изданий Bild* опубликовало интервью с украинским военнослужащим, в котором он рассказывает о текущей ситуации. Согласно его словам, он лично каждую ночь ловит несколько мышей в своей спальной сумке, а иногда грызуны даже кусают людей. Поэтому ВСУ надеется, что кошки смогут помочь справиться с этой проблемой.

Сообщается также, что украинские волонтёры сделали попытку помочь ВСУ, собирая пожертвования на мышиные ловушки. В свою очередь военные начали использовать кошек, и некоторые из них уже были отмечены наградами за успешную охоту на мышей.

*На территории России ограничен доступ к порталу издания по требованию Генеральной прокуратуры РФ от 26 марта 2022 года. Основанием для внесения в реестр запрещённых сайтов стала статья 15.3 Федерального закона № 149.