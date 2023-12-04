Самый большой в мире миномёт ударил на Северском направлении по "опорникам" ВСУ

Тяжёлые самоходные миномёты "Тюльпан" Южной группировки войск уничтожили опорные пункты украинских националистов на Северском направлении. По ВСУ ударили снарядами "Смельчак".

Фото: "Anti-terrorist operation in eastern Ukraine (War Ukraine)" by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under CC BY-SA 2.0.

"Тюльпан" используют для поражения укреплённых и бронированных целей.

"Расчёт самого большого в мире миномёта использует как обычные мины, так и корректируемые снаряды "Смельчак" с фугасным зарядом", — сообщили в Минобороны.

В итоге, враг понёс серьёзные потери в живой силе и технике.