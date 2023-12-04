Тяжёлые самоходные миномёты "Тюльпан" Южной группировки войск уничтожили опорные пункты украинских националистов на Северском направлении. По ВСУ ударили снарядами "Смельчак".
"Тюльпан" используют для поражения укреплённых и бронированных целей.
"Расчёт самого большого в мире миномёта использует как обычные мины, так и корректируемые снаряды "Смельчак" с фугасным зарядом", — сообщили в Минобороны.
В итоге, враг понёс серьёзные потери в живой силе и технике.
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