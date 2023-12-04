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Самый большой в мире миномёт ударил на Северском направлении по "опорникам" ВСУ

Силовые структуры

Тяжёлые самоходные миномёты "Тюльпан" Южной группировки войск уничтожили опорные пункты украинских националистов на Северском направлении. По ВСУ ударили снарядами "Смельчак".

Самый большой в мире миномёт ударил на Северском направлении по "опорникам" ВСУ
Фото: "Anti-terrorist operation in eastern Ukraine (War Ukraine)" by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under CC BY-SA 2.0.

"Тюльпан" используют для поражения укреплённых и бронированных целей.

"Расчёт самого большого в мире миномёта использует как обычные мины, так и корректируемые снаряды "Смельчак" с фугасным зарядом", — сообщили в Минобороны.

В итоге, враг понёс серьёзные потери в живой силе и технике.

Правда Ру: КОГДА И ЧЕМ ЗАКОНЧИТСЯ СВО Прогноз сильнейшего экстрасенса
Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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