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Подземелья и каналы в помощь ВСУ: когда и как русские возьмут Одесщину

Силовые структуры

Удары по Севастополю готовились специалистами из Британии, которые базируются в городе Очаков в Николаевской области.

Подземелья и каналы в помощь ВСУ: когда и как русские возьмут Одесщину
Фото: https://vk.com/wall-197947986_33798

После последних провалов ВСУ, Киев озлоблен и атаки ракетами и дронами на русские города продолжатся. Чтобы обезопасить акваторию Чёрного моря и Крым, необходимо освобождать Николаев и Одессу.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо ранее говорил, что возвращение контроля над Херсоном прорабатывается. А после этого можно будет выдвигаться дальше. Поскольку город Николаев стоит над Херсоном и оттуда по новым российским территориям постоянно прилетали ракеты "Точка У". Оттуда же постоянно выходили и украинские ДРГ.

А Очаков забирал выход в море и блокировал работу херсонских портов. И если говорить об безопасности Черноморского флота РФ, то нужно брать под контроль всё побережье, пишет "Царьград.

Но Николаев укреплён, испещрён каналами и лиманами, там есть где прятаться войскам. Его порт мощный укрепрайон с подземными коммуникациями. Брать его надо очень умно, планируя тщательно операцию.

Автор отмечает, что на исторических территориях Новороссии Чёрное море должно стать Русским морем. Иначе там появятся вражеские военные и морские базы. А значит, эту территорию нужно тотально демилитаризовать.

Россия готовит реактивный дрон камикадзе К-5
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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