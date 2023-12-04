Новейшие российские морские дроны начинают участвовать в битве за Одессу

На Кингисеппском машиностроительном заводе разработали новые катера-беспилотники, которые по многим характеристикам "страшнее", чем ракета "Искандер".

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По всей вероятности, эти морские дроны будут участвовать в битве за Одессу. Первую партии новейших беспилотников армия России получит уже в этом году.

"Он мелкосидящий, плоский, с минимальной высотой над поверхностью воды для малой заметности", — отметил управляющий директор КМЗ Михаил Даниленко.

Максимальная скорость дрона — 80 километров в час, дальность хода — свыше 200 километров. При этом он может нести на себе до 600 килограмм боезаряда. Если сравнить с "Искандером", то это больше на 120 кг.

Чтобы в акватории Чёрного моря было по-настоящему тихо и спокойно, здесь в первую очередь должны быть освобождены исконно русские города Николаев и Одесса. Об этом пишет "Царьград", ссылаясь на военного эксперта, полковника в отставке Юрия Кнутова. А значит, скорее всего, российские военные новинки успешно включатся в борьбу за освобождение этих городов от киевской власти.