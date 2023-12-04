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Military Watch Magazine: путь к переговорам — ракетный потенциал РФ напугал Запад

Силовые структуры

Российская Федерация не только сохранила потенциал по выпуску ракет, но и серьёзно его нарастила.

Military Watch Magazine: путь к переговорам — ракетный потенциал РФ напугал Запад
Фото: Сайт президента Российской Федерации is licensed under Common Creative: свободное использование материала

Об этом сообщает издание Military Watch Magazine.

Благодаря мощному ракетному вооружению, армия России может нанести непоправимый урон украинским войскам и оказать давление на Запад, чтобы усадить Владимира Зеленского за стол переговоров на российских условиях.

"Россия накопила большой запас ракет в преддверии зимы, и мы видим новые попытки нанести удары по электросетям и энергетической инфраструктуре Украины", — ранее заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Ранее политолог Ростислав Ищенко подчёркивал, что никакой независимой Украины остаться не должно.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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