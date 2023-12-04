Российская Федерация не только сохранила потенциал по выпуску ракет, но и серьёзно его нарастила.
Об этом сообщает издание Military Watch Magazine.
Благодаря мощному ракетному вооружению, армия России может нанести непоправимый урон украинским войскам и оказать давление на Запад, чтобы усадить Владимира Зеленского за стол переговоров на российских условиях.
"Россия накопила большой запас ракет в преддверии зимы, и мы видим новые попытки нанести удары по электросетям и энергетической инфраструктуре Украины", — ранее заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
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