Military Watch Magazine: путь к переговорам — ракетный потенциал РФ напугал Запад

Российская Федерация не только сохранила потенциал по выпуску ракет, но и серьёзно его нарастила.

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Об этом сообщает издание Military Watch Magazine.

Благодаря мощному ракетному вооружению, армия России может нанести непоправимый урон украинским войскам и оказать давление на Запад, чтобы усадить Владимира Зеленского за стол переговоров на российских условиях.

"Россия накопила большой запас ракет в преддверии зимы, и мы видим новые попытки нанести удары по электросетям и энергетической инфраструктуре Украины", — ранее заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Ранее политолог Ростислав Ищенко подчёркивал, что никакой независимой Украины остаться не должно.