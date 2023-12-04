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Генерал армии РФ Куликов: "Отрежем Украину от моря — НАТО им не светит!"

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Силовые структуры

Вся Украина России сегодня не нужна, да и не под силу. Но РФ нужна обязательно Одесская и Николаевская области.

Генерал армии РФ Куликов: "Отрежем Украину от моря — НАТО им не светит!"
Фото: "File:Вид на морской вокзал (Одесса).jpg" by Георгий Долгопский is licensed under CC BY-SA 3.0.

В этом убеждён Генерал армии, экс-глава МВД России Анатолий Куликов.

"Для того, чтобы не допустить мотивации Запада взять Украину в НАТО. Когда она будет отрезана от морских коммуникаций, её не возьмут в НАТО", — отметил эксперт.

По его словам, люди там пока непотерянные. А россияне переживают за то, что там сейчас происходит.

В равной степени российским матерям жалко и собственных детей, и детей матерей с Украины, цитирует "Царьград" генерала.

Однако не Россия виновата в том, что это произошло. Виновен коллективный Запад вместе с недобитыми националистами и бандеровцами, которых Россия когда-то упустила, подытожил Куликов

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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