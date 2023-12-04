Вся Украина России сегодня не нужна, да и не под силу. Но РФ нужна обязательно Одесская и Николаевская области.
В этом убеждён Генерал армии, экс-глава МВД России Анатолий Куликов.
"Для того, чтобы не допустить мотивации Запада взять Украину в НАТО. Когда она будет отрезана от морских коммуникаций, её не возьмут в НАТО", — отметил эксперт.
По его словам, люди там пока непотерянные. А россияне переживают за то, что там сейчас происходит.
В равной степени российским матерям жалко и собственных детей, и детей матерей с Украины, цитирует "Царьград" генерала.
Однако не Россия виновата в том, что это произошло. Виновен коллективный Запад вместе с недобитыми националистами и бандеровцами, которых Россия когда-то упустила, подытожил Куликов
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