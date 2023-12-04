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Снайпер из бригады «Невский» отстрелил руку пулеметчику ВСУ с расстояния в 1690 метров

Силовые структуры » Военные новости

Российский снайпер отстрелил руку пулеметчику ВСУ в зоне СВО с расстояния 1690 метров. В Telegram-канале Оружейного конструктора Владислава Лобаева Lobaev Z сообщается, что удар был нанесён из винтовки Севастополь 408СТ.

Снайпер из бригады «Невский» отстрелил руку пулеметчику ВСУ с расстояния в 1690 метров
Фото: Вадим Савицкий

"Подтверждение ликвидации противника видели и смежники, и разведка в ТОД. Попадание пришло в левую верхнюю часть груди, из-за чего оторвало руку", — следует из сообщения снайпера из бригады "Невский".

Отмечается, что снайпер работал в непростых условиях, под БПЛА противника, при открытом небе.

Ранее сообщалось, что летом 2023 года офицер российского отряда специального назначения, вооруженный дальнобойной винтовкой "Севастополь", через амбразуру обезвредил пулемётчика ВСУ на расстоянии 1700 метров.

Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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