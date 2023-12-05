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ВС РФ сорвали попытку ВСУ прорваться на Ореховском направлении на подступах к "серой зоне"

0:39
Силовые структуры

Украинские боевики предприняли попытку прорвать оборону российских военных на подступах к серой зоне на Ореховском направлении, сообщили в Минобороны России.

ВС РФ сорвали попытку ВСУ прорваться на Ореховском направлении на подступах к "серой зоне"
Фото: "Встреча подразделений ВС РФ и ЛНР в Новоайдаре 006" by Unknown authorUnknown author is licensed under CC BY 4.0.

Попытку вылазки боевиков ВСУ обнаружили с разведывательных дронов и нанесли прицельный огонь по врагу.

"Точными ударами артиллерии полка было нанесено огневое поражение бронетехнике и живой силе противника на подступах к серой зоне при попытке атаки в сторону наших позиций", — говорится в сообщении военного ведомства.

Сколько конкретно ВСУ потеряли при очередной попытке прорвать российскую оборону, не уточняется.

Правда Ру: КОГДА И ЧЕМ ЗАКОНЧИТСЯ СВО Прогноз сильнейшего экстрасенса
Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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