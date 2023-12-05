Украинские боевики предприняли попытку прорвать оборону российских военных на подступах к серой зоне на Ореховском направлении, сообщили в Минобороны России.
Попытку вылазки боевиков ВСУ обнаружили с разведывательных дронов и нанесли прицельный огонь по врагу.
"Точными ударами артиллерии полка было нанесено огневое поражение бронетехнике и живой силе противника на подступах к серой зоне при попытке атаки в сторону наших позиций", — говорится в сообщении военного ведомства.
Сколько конкретно ВСУ потеряли при очередной попытке прорвать российскую оборону, не уточняется.
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