ВС РФ сорвали попытку ВСУ прорваться на Ореховском направлении на подступах к "серой зоне"

0:39 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские боевики предприняли попытку прорвать оборону российских военных на подступах к серой зоне на Ореховском направлении, сообщили в Минобороны России.

Фото: "Встреча подразделений ВС РФ и ЛНР в Новоайдаре 006" by Unknown authorUnknown author is licensed under CC BY 4.0.

Попытку вылазки боевиков ВСУ обнаружили с разведывательных дронов и нанесли прицельный огонь по врагу.

"Точными ударами артиллерии полка было нанесено огневое поражение бронетехнике и живой силе противника на подступах к серой зоне при попытке атаки в сторону наших позиций", — говорится в сообщении военного ведомства.

Сколько конкретно ВСУ потеряли при очередной попытке прорвать российскую оборону, не уточняется.