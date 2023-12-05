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Сотрудники спецназа ГУФСИН задержаны по подозрению в налетах на ночные заведения

Силовые структуры

Во Владивостоке пятерых сотрудников спецназа ГУФСИН подозревают в нападениях на ночные заведения. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на собственный источник, имеющий отношение к расследованию.

Сотрудники спецназа ГУФСИН задержаны по подозрению в налетах на ночные заведения
Фото: pixabey.com

Подозреваемые, переодевшись в форму бойцов ОМОНа, проникали в нелегальные ночные заведения, в том числе стрип-клубы города, где отбирали у людей ценные вещи и деньги. Злоумышленники надеялись на то, что руководство и посетители этих заведений не станут обращаться в органы правопорядка.

В пресс-службе следственного управления СК РФ по Приморскому краю пока не дали официальных комментариев по данному делу.

Автор Евгений Савин
Евгений Савин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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