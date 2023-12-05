Сотрудники спецназа ГУФСИН задержаны по подозрению в налетах на ночные заведения

Во Владивостоке пятерых сотрудников спецназа ГУФСИН подозревают в нападениях на ночные заведения. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на собственный источник, имеющий отношение к расследованию.

Фото: pixabey.com

Подозреваемые, переодевшись в форму бойцов ОМОНа, проникали в нелегальные ночные заведения, в том числе стрип-клубы города, где отбирали у людей ценные вещи и деньги. Злоумышленники надеялись на то, что руководство и посетители этих заведений не станут обращаться в органы правопорядка.

В пресс-службе следственного управления СК РФ по Приморскому краю пока не дали официальных комментариев по данному делу.