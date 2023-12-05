Обвиняемого в убийстве школьника из Иркутска поместили под стражу на два месяца

Октябрьский суд Иркутска, ориентируясь на позицию прокуратуры поместил под арест 15-летнего ученика одной из городских школ. Отмечается, что после первоначального решения суда он проведёт под стражей не менее двух месяцев. Таким образом, школьника из Ленинского округа обвиняют в убийстве сверстника на остановке "Лисиха" в Иркутске.

Фото: Википедия

Прокуратура по Иркутской области провела контролирующие мероприятия. Заведено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Среди причастных 6 молодых людей от 15 до 21 года, они также являются фигурантами по другим уголовным делам.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области, 15-летнему школьнику нанесли не менее 4 ножевых, он скончался.

В настоящее время расследование продолжается. Прокуратурой будет проведена законность принятых следователями решений.

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