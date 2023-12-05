Зеленский требовал от Залужного уйти в отставку по "собственному" или из-за проблем со здоровьем

Президент Украины Владимир Зеленский требовал от главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного уйти в отставку.

Фото: Openverse by President of Ukraine Volodymyr Zelenskyy official website is licensed under CC BY 4.0

Лидер Незалежной предлагал тому уйти по собственному желанию или из-за "проблем со здоровьем".

Однако сам главком отказался уходить, мотивируя это тем, что он очень одарённый военачальник. Он одержал якобы немало побед, и ещё одержит. Об этом сообщает Telegram-канал "Легитимный".

По информации, Залужный прямо сказал Зеленскому, что, если ему не нравится его работа, то пусть его увольняют. Но это будет решение президента, подчеркнул главком.

Такая ситуация очень взбесила и президента, и главу офиса президента Украины Андрея Ермака. Инсайдеры, знакомые с ситуацией отмечают, что увольнение Залужного — это теперь дело чести Ермака, который считает себя "теневым правителем" страны.