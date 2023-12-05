Президент Украины Владимир Зеленский требовал от главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного уйти в отставку.
Лидер Незалежной предлагал тому уйти по собственному желанию или из-за "проблем со здоровьем".
Однако сам главком отказался уходить, мотивируя это тем, что он очень одарённый военачальник. Он одержал якобы немало побед, и ещё одержит. Об этом сообщает Telegram-канал "Легитимный".
По информации, Залужный прямо сказал Зеленскому, что, если ему не нравится его работа, то пусть его увольняют. Но это будет решение президента, подчеркнул главком.
Такая ситуация очень взбесила и президента, и главу офиса президента Украины Андрея Ермака. Инсайдеры, знакомые с ситуацией отмечают, что увольнение Залужного — это теперь дело чести Ермака, который считает себя "теневым правителем" страны.
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