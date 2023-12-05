Военкор Живов: блокировка путей снабжения приведёт к оставления ВСУ позиций под Донецком и Артёмовском

Острая нехватка снарядов вынудит украинских военных уйти с занимаемых позиций под Артёмовском, Донецком, Марьинкой и Авдеевкой. Такой прогноз дал военный эксперт Алексей Живов.

Фото: "Artillery Fire" by The U.S. Army is licensed under CC BY 2.0.

Накануне, 4 декабря, российская армия перекрыла последнюю ветвь снабжения украинских военных под Донецком. Теперь, по мнению эксперта, противник будет мучиться от "снарядного голода", и будет вынужден оставить занимаемые сейчас позиции.

"Перерезание артерии снабжения обеспечит противнику боеприпасный голод в этом районе, и здесь речь идет о том, что мы в какой-то момент полностью выкинем противника из-под Донецка, одновременно он уйдет из-под Бахмута, Авдеевки и Марьинки", — сказал Живов в разговоре с "Лентой.ру".

В итоге линия фронта сравняется, а ВСУ будут отброшены в поля, добавил военкор.