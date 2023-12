Острая нехватка снарядов вынудит украинских военных уйти с занимаемых позиций под Артёмовском, Донецком, Марьинкой и Авдеевкой. Такой прогноз дал военный эксперт Алексей Живов.

Фото: "Artillery Fire" by The U.S. Army is licensed under CC BY 2.0.