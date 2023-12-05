Украинский офицер Бондарчук: Запад страшно боится объединения армии России и ВСУ

0:59 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

После освобождения, а затем и вхождения в состав РФ Украина в Европе станет самой могущественной силой.

Фото: Минобороны РФ

Об этом сообщил экс-руководитель "Укрспецэкспорта", офицер разведки Сергей Бондарчук.

"Сейчас говорят о противостоянии России и Украины: "вторая армия мира", "первая армия Европы", и так далее. А представьте, если бы этот потенциал был объединён. Как говорили, что надо отдать Украину в зону России, пускай она контролирует. И Россия использовала бы Украину, и какие вызовы встали бы перед миром. Я хотел бы посмотреть на ту европейскую армию, которая могла бы такому противостоять", — в интервью киевской телеведущей Наталье Мосийчук сказал эксперт.

По его словам, именно поэтому западный блок страшно боится победы России.

Ранее немецкий депутат Хофрайтер заявил, что Дональд Трамп может привести Россию к победе над Украиной.