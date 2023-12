Артиллерия Вооруженных сил Украины (ВСУ) расстреляла своих солдат, которые собирались сдаться в плен. Депутат Госдумы от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев в интервью РИА Нововсти оценил ситуацию, произошедшую в рядах ВСУ словами "это какой-то хоррор".

Фото: openverse.org by manhhai is licensed under CC BY 2.0.