Депутат Госдумы Ивлев назвал "хоррором" расстрел ВСУ своих солдат

Артиллерия Вооруженных сил Украины (ВСУ) расстреляла своих солдат, которые собирались сдаться в плен. Депутат Госдумы от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев в интервью РИА Нововсти оценил ситуацию, произошедшую в рядах ВСУ словами "это какой-то хоррор".

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Как утверждает Ивлева, убийство было совершено показательно. По версии чиновника, расстрелянные военные Украины не хотели воевать за ВСУ.

"[Убийство] направлено на то, чтобы вызвать страх и ужас у личного состава ВСУ", — сказал Ивлев в интервью.

Парламентарий сделал предположение, что в скором времени за окопами ВСУ могут возникнуть заградотряды с пулеметами, их цель — не допущение отступления и сдачи в плен.

Ранее мы сообщали о том, что в Госдепе считают недостаточной помощь ЕС Украине. Спикер Госдепа заявил, что американское правительство работает с европейскими союзниками по данному вопросу.