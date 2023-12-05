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Депутат Госдумы Ивлев назвал "хоррором" расстрел ВСУ своих солдат

Силовые структуры » Военные новости

Артиллерия Вооруженных сил Украины (ВСУ) расстреляла своих солдат, которые собирались сдаться в плен. Депутат Госдумы от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев в интервью РИА Нововсти оценил ситуацию, произошедшую в рядах ВСУ словами "это какой-то хоррор".

Депутат Госдумы Ивлев назвал "хоррором" расстрел ВСУ своих солдат
Фото: openverse.org by manhhai is licensed under CC BY 2.0.

Как утверждает Ивлева, убийство было совершено показательно. По версии чиновника, расстрелянные военные Украины не хотели воевать за ВСУ.

"[Убийство] направлено на то, чтобы вызвать страх и ужас у личного состава ВСУ", — сказал Ивлев в интервью.

Парламентарий сделал предположение, что в скором времени за окопами ВСУ могут возникнуть заградотряды с пулеметами, их цель — не допущение отступления и сдачи в плен.

Ранее мы сообщали о том, что в Госдепе считают недостаточной помощь ЕС Украине. Спикер Госдепа заявил, что американское правительство работает с европейскими союзниками по данному вопросу.

Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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