Wargonzo: российский военный "приглушил" из пулемёта Максима снайпера ВС Украины

0:59 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российский пулемётчик с псевдонимом "Дикий" поделился с Telegram-каналом Wargonzo своим опытом работы с необычным оружием в Авдеевке. Пулемёт Максима в зоне СВО получил вторую жизнь. Обычно он использовался против БПЛА, но отдельные российские солдаты предпочитали применять его даже в контрснайперской борьбе. Один из снайперов рассказал, что работал против снайпера, укрытого в двухэтажном здании.

Фото: Минобороны РФ

"Приглушили его сейчас, не слышно. Не стреляет. Может быть даже попали. А может позиции разобрали", — рассказал боец.

"Дикий" прибыл в Авдеевку как доброволец из Ярославля. Он выразил своё восхищение пулемётом, несмотря на его старину. По его словам, он "любит чистоту", и при таких условиях оружие работает безотказно.

Ранее сообщалось, что подрыв пехоты ВСУ на мине "Ведьма" попал на видео.