Оператор беспилотного летательного аппарата (БПЛА) из российской бригады "Пятнашка", известный как "Борода", заявил в интервью Telegram-каналу Mash, что он не может атаковать солдат противника, которые справляют нужду.
В ходе беседы с журналистами боец признался, что никогда не примет решение сбросить снаряд с дрона на врага, если тот отошёл в туалет. Военнослужащий объяснил это тем, что он принципиально не может убивать человека, когда тот занят обычной ежедневной деятельностью.
По мнению российского военного, погибнуть во время пребывания на туалете — это "самая бессмысленная смерть".
Ранее сообщалось, что подрыв пехоты ВСУ на мине "Ведьма" попал на видео.
В прошлом году Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным* покинули территорию России.