Российский боец признался, что никогда не атакует отошедших в туалет солдатов ВСУ

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Оператор беспилотного летательного аппарата (БПЛА) из российской бригады "Пятнашка", известный как "Борода", заявил в интервью Telegram-каналу Mash, что он не может атаковать солдат противника, которые справляют нужду.

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В ходе беседы с журналистами боец признался, что никогда не примет решение сбросить снаряд с дрона на врага, если тот отошёл в туалет. Военнослужащий объяснил это тем, что он принципиально не может убивать человека, когда тот занят обычной ежедневной деятельностью.

По мнению российского военного, погибнуть во время пребывания на туалете — это "самая бессмысленная смерть".

Ранее сообщалось, что подрыв пехоты ВСУ на мине "Ведьма" попал на видео.