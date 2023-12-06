Подполковник ЛНР Марочко рассказал, что СБУ задерживает граждан за неправильное произношение украинских слов

Служба безопасности Украины принимает участие в патрулировании улиц вблизи линии боевого соприкосновения на Купянском направлении. По информации подполковника в отставке Андрея Марочко, одним из основных поводов для задержания является неправильное произношение украинских слов.

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Специалист отметил, что в 30-километровой зоне от линии боевого соприкосновения на Купянском направлении находятся вместе наряды полиции и Службы безопасности Украины. Основная цель патрулей — выявление военнослужащих, покинувших места службы без разрешения, а также обнаружение "диверсантов" и граждан, имеющих пророссийские настроения.

Кроме того, агентству РИА Новости Марочко сообщил, что даже неправильное произношение украинских слов может стать основанием для задержания граждан.

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