Служба безопасности Украины принимает участие в патрулировании улиц вблизи линии боевого соприкосновения на Купянском направлении. По информации подполковника в отставке Андрея Марочко, одним из основных поводов для задержания является неправильное произношение украинских слов.

Фото: openverse.org by 7th Army Training Command is licensed under CC BY 2.0