По информации подполковника в отставке Андрея Марочко, при проведении рекогносцировки на местности в районе Червоная Диброва группа украинских военных, прибывшая по ротации, по ошибке попала на своё минное поле, которое, вероятно, не было отмечено на карте.

Фото: openverse.org by manhhai is licensed under CC BY 2.0.