Подполковник ЛНР Марочко: группа военных ВСУ по ошибке зашла на своё минное поле

По информации подполковника в отставке Андрея Марочко, при проведении рекогносцировки на местности в районе Червоная Диброва группа украинских военных, прибывшая по ротации, по ошибке попала на своё минное поле, которое, вероятно, не было отмечено на карте.

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В результате взрыва противопехотной мины трое военнослужащих Вооружённых сил Украины получили различные травмы, вызванные взрывом мины. Один из них позднее скончался и был оставлен близ места происшествия своими товарищами-сослуживцами. Эту информацию Марочко сообщил, ссылаясь на собственные источники.