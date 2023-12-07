Житель Бердянска помог украинским диверсантам подорвать электроподстанцию

Житель Бердянска, ранее работавший на лектростанции, осуждён за пособничество диверсии. Она произощла в июле 2022 года. Информацию приводит Telegram-канал Mash.

Фото: https://t.me/SergeyKolyasnikov/38132

Отмечается, что местный житель сотрудничал с украинской разведкой. Он занимался передачей координат электроподстанции, а также данные об охране объекта. Взрыв был осуществлён по данным, переданным им. Большая часть города осталась без электричества после взрыва.

Ущерб оценивается в три миллиона рублей.

Также по его наводке выстрелом из РПГ была снесена бетонная опора на другом объекте обеспечения электричеством.

Сообщники жителя Бердянска в международном розыске.

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