Житель Бердянска, ранее работавший на лектростанции, осуждён за пособничество диверсии. Она произощла в июле 2022 года. Информацию приводит Telegram-канал Mash.
Отмечается, что местный житель сотрудничал с украинской разведкой. Он занимался передачей координат электроподстанции, а также данные об охране объекта. Взрыв был осуществлён по данным, переданным им. Большая часть города осталась без электричества после взрыва.
Ущерб оценивается в три миллиона рублей.
Также по его наводке выстрелом из РПГ была снесена бетонная опора на другом объекте обеспечения электричеством.
Сообщники жителя Бердянска в международном розыске.
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Только раз один из пропавших вышел на связь тем вечером.