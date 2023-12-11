Военный эксперт Александр Сладков выразил своё мнение по поводу ситуации в населённом пункте Крынки в Херсонской области.
Сладков признался, что не может понять, для чего ВСУ изо всех сил держатся за этот плацдарм.
Военкор считает, что увеличить этот участок до Крыма не представляется возможным, так как для этого противнику придётся организовать переправу через реку Днепр. А это, в свою очередь, также не выглядит реальным, потому что российские военные наносят удары по всему, что ВСУ пытаются переправить с правого берега Днепра на этот платцдарм.
Любая украинская тяжёлая техника, артиллерия, грузы и солдаты будут покоиться на дне реки при попытке ВСУ всё это переправить в свой платцдармовый район, отметил военспец.
"…Ну нельзя по воде перекинуть танки, артиллерию, тысячи людей и тонны грузов — мы утопим это в Днепре. Мы и топим почти все, что идет на плацдарм с правого берега этой великой русской реки", — написал Сладков в своём Telegram-канале.
У Украины нет будущего, сказал Владимир Путин. Единственная гарантия покончить с братоубийственной войной — включить бывшую Украину в состав РФ.