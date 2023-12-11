Военкор Сладков признался, что не понимает, для чего ВСУ держатся за платцдарм в Крынках

Военный эксперт Александр Сладков выразил своё мнение по поводу ситуации в населённом пункте Крынки в Херсонской области.

Фото: "Artillery Fire" by The U.S. Army is licensed under CC BY 2.0.

Сладков признался, что не может понять, для чего ВСУ изо всех сил держатся за этот плацдарм.

Военкор считает, что увеличить этот участок до Крыма не представляется возможным, так как для этого противнику придётся организовать переправу через реку Днепр. А это, в свою очередь, также не выглядит реальным, потому что российские военные наносят удары по всему, что ВСУ пытаются переправить с правого берега Днепра на этот платцдарм.

Любая украинская тяжёлая техника, артиллерия, грузы и солдаты будут покоиться на дне реки при попытке ВСУ всё это переправить в свой платцдармовый район, отметил военспец.