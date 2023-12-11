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Военкор Сладков признался, что не понимает, для чего ВСУ держатся за платцдарм в Крынках

Силовые структуры

Военный эксперт Александр Сладков выразил своё мнение по поводу ситуации в населённом пункте Крынки в Херсонской области.

Военкор Сладков признался, что не понимает, для чего ВСУ держатся за платцдарм в Крынках
Фото: "Artillery Fire" by The U.S. Army is licensed under CC BY 2.0.

Сладков признался, что не может понять, для чего ВСУ изо всех сил держатся за этот плацдарм.

Военкор считает, что увеличить этот участок до Крыма не представляется возможным, так как для этого противнику придётся организовать переправу через реку Днепр. А это, в свою очередь, также не выглядит реальным, потому что российские военные наносят удары по всему, что ВСУ пытаются переправить с правого берега Днепра на этот платцдарм.

Любая украинская тяжёлая техника, артиллерия, грузы и солдаты будут покоиться на дне реки при попытке ВСУ всё это переправить в свой платцдармовый район, отметил военспец.

"…Ну нельзя по воде перекинуть танки, артиллерию, тысячи людей и тонны грузов — мы утопим это в Днепре. Мы и топим почти все, что идет на плацдарм с правого берега этой великой русской реки", — написал Сладков в своём Telegram-канале.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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