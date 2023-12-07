Стоит ожидать форсирования ВСУ Днепра в новом месте

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ВСУ ещё пытаются атаковать на левобережье Днепра. Прорыв через замёрзшую реку на Мелитополь — это последняя надежда Киева на военный успех.

Фото: Telegram-канал "Днепровский рубеж" by https://t.me/Dnepro_Rub/1639

Последняя надежда ВСУ — десант через Днепр

Поддерживание на левом берегу Днепра в Херсонской области трёх плацдармов (у двух мостов и села Крынки) остаётся последней надеждой ВСУ отвлечь российские силы на Запорожском направлении и попытаться создать угрозу в районе Мелитополя.

Об этом пишет Telegram-канал "Русский инженер". Автор — Алексей Васильев, подчёркивают, что "новый десант ВСУ надо ожидать" хотя бы с целью недопущения развития критических мыслей у населения Украины:

"Любые негативные новости о крушении ВСУ, могут иметь катастрофические психологические последствия в тылу".

Плацдарм у Крынок имеет отвлекающее значение

Самый опасный плацдарм ВСУ — у села Крынки. Telеgram-канал "Рыбарь" сообщает 7 декабря, что в его окрестностях украинские подразделения "попыток движения вглубь не принимали, а сосредоточились на удержании позиций". Саперы ВСУ установили мины на подступах к своим позициям, а также оборудовали огневые точки.

С этой оценкой согласен Telеgram-канал "Дневник десантника", который пишет, что в районе Крынок "противник зону контроля не расширил" — в южную часть лесного массива не входил, "сидит вдоль трассы в наблюдательных пунктах". Автор успокаивает, что подразделения ВС РФ контролируют лесной массив по периметру, а причалы пристрелены:

"Много лодок уже затоплено, коптеры ВС РФ сбросами догоняют и топят лодки. Ежедневно по радиоперехвату слышим, как противник жалуется, что нет эвакуации раненых и проблемы с обеспечением".

В этом смысле показательно интервью ВВС украинского солдата, который участвовал в десанте в Крынки. По его словам, "русские контролировали наши линии снабжения — питьевой воды реально не хватало".

"Сейчас наступают морозы, будет только хуже — реальную ситуацию замалчивают, поэтому никто ничего менять не будет. Никто не знает целей. Многие считают, что командование нас просто бросило. Ребята считают, что наше присутствие имело больше политическое, чем военное значение", — сказал он.

Судя по всему, расчёт в командовании ВСУ делается на скорый ледостав на Днепре. Будут предприниматься попытки увеличить объёмы снабжения десанта в Крынках и делаться прорывы в других местах.

Десант возможен через Кинбурнскую косу

Новый десант, если он будет, то будет не в Крынках, а через Кинбурнскую косу, сигнализирует Telegram-канал "Рыбарь".

По его словам, сейчас ВСУ активно бьют по Голой Пристани на косе из окрестностей Куцуруба и Очакова. В Очакове и рядом "продолжительное время находятся подразделения морской пехоты и ССО "Юг", которые тестируют средства связи и БПЛА". Здесь можно укрыть лодки и, по некоторым данным, диверсионно-разведывательные группы ВСУ уже несколько раз высаживались на Кинбурнской косе.

"Рыбарь" предупреждает, что форсированию Днепра на этом участке будет способствовать подходящая местность.

Левый берег Днепра надо зачищать

Юрий Подоляка также уделяет внимание этой теме и предлагает "нанести серьёзное поражение ВСУ на левом берегу Днепра", с учётом озвученных планов освобождения Херсона.

"Я бы сейчас сосредоточил внимание на нанесении военного поражения ВСУ на левом берегу Днепра, без которого какие-то серьёзные движения на правый берег просто бессмысленны и невозможны", — пишет блогер в Telegram.

Telеgram-канал "Днепровский рубеж" информирует, что за прошедшие сутки при попытке форсировать Днепр были уничтожены 19 лодок противника. Потери ВСУ составили 120 человек, два автомобиля, 25 беспилотников, 3 наблюдательных пункта. В районе Сергеевки уничтожена РЛС контрбатарейной борьбы ANT-PQ-50. По позициям противника работает артиллерия и ВКС ФАБами с УМПК.

Где-то наступать ВСУ надо обязательно, иначе будет провален не только внутренний запрос на перемогу, но и внешний — на поставки военной помощи.

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