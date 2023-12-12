Подполковник Марочко: западная техника ВСУ "клинит" и выходит из строя из-за погоды

1:01 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Техника, предоставленная ВСУ западными партнёрами не прошла испытание погодными условиями, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, "оборудование" натовского образца клинит и выходит из строя.

Фото: TG: Warrior СВО

Как подчеркнул Марочко, регионы, где идут боевые действия, накрыла непогода. Западная техника не справляется с ледяными дождями и морозами.

"У вооружённых формирований Украины начала массово выходить из строя военная техника, поставленная Западом…. На орудиях часто происходят "клины", а досылающие механизмы выходят из строя",- рассказал подполковник в отставке РИА Новости.

Он подчеркнул, что техника постоянно мокнет из-за мокрого снега, дождей и контраста температуры. Кроме прочего, ещё одна проблема с которой столкнулись украинские боевики — обледенение, машины невозможно открыть, они примерзают к земле.