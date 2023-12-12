Миршаймер: ВСУ отступят и отдадут России новые территории

ВСУ отступать по причине нехватки вооружения. Россия по этой причине освободит большее число территорий. Информация приводится профессором университета Чикаго Джоном Миршаймером.

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Как заявил Миршаймер, Россия проведёт контрнаступление и вынудит ВСУ отступать. Затем ВС РФ освободит четыре области и начнёт контролировать Харьков и Одессу.

Кроме того, Миршаймер заявил, что состояние украинской армии ослаблено. Поэтому, считает Миршаймер, Запад мог бы давно предложить начать переговоры с РФ.

Известно, что в Кремле заявляли, что в настоящее время нет предпосылок, при которых можно было всю ситуацию повернуть в мирное русло, по той причине, что не все цели СВО достигнуты.

Ранее сообщалось о том, что СБУ проводят вербовку маргинальной части россиян для поджогов. С начала года в России предотвратили 146 терактов и разоблачили 73 террористические организации.