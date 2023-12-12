Украинская армия продолжат нести серьезные потери в личном составе и технике на всех направлениях. Минувшие сутки исключением не стали.
На Донецком направлении противник потерял убитыми и ранеными до 200 военнослужащих. Об этом во вторник, 12 декабря, сообщил начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев.
Также подбиты две боевые бронированные машины и уничтожены две 122-мм гаубицы Д-30
Всего наши бойцы за сутки на Донецком направлении отразили 18 атак штурмовых групп ВСУ
Pravda.Ru публикует перевод американского Military Watch о российском "заводе истребителей", успешно зарекомендовавшем себя на международном рынке оружия.