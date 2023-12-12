Минобороны РФ: на Донецком направлении ВСУ за сутки потеряли 200 человек

Украинская армия продолжат нести серьезные потери в личном составе и технике на всех направлениях. Минувшие сутки исключением не стали.

Фото: pxfuel.com

На Донецком направлении противник потерял убитыми и ранеными до 200 военнослужащих. Об этом во вторник, 12 декабря, сообщил начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев.

Также подбиты две боевые бронированные машины и уничтожены две 122-мм гаубицы Д-30

Всего наши бойцы за сутки на Донецком направлении отразили 18 атак штурмовых групп ВСУ