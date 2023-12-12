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Минобороны РФ: на Донецком направлении ВСУ за сутки потеряли 200 человек

Силовые структуры » Военные новости

Украинская армия продолжат нести серьезные потери в личном составе и технике на всех направлениях. Минувшие сутки исключением не стали.

Минобороны РФ: на Донецком направлении ВСУ за сутки потеряли 200 человек
Фото: pxfuel.com

На Донецком направлении противник потерял убитыми и ранеными до 200 военнослужащих. Об этом во вторник, 12 декабря, сообщил начальник пресс-центра группировки "Юг" Вадим Астафьев.

Также подбиты две боевые бронированные машины и уничтожены две 122-мм гаубицы Д-30

Всего наши бойцы за сутки на Донецком направлении отразили 18 атак штурмовых групп ВСУ

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Автор Андрей Ковалёв
Андрей Ковалёв — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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