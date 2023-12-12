Системы ПВО осуществили перехват тактической ракеты «Точка-У» в зоне СВО, сообщает Минобороны России.
Кроме того, речь идёт о перехвате двух реактивных снарядов системы HIMARS.
Отмечается, что диаметр воронки, оставленной от перехвата тактической ракеты, достигает нескольких метров.
В Минобороны также уведомили, что за сутки ПВО поразили 23 дрона под Белогоровкой, Старомихайловкой, Марьинкой, Новоселовском, Токмаком и Пологой.
В ведомстве приводят информацию, что всего с начала СВО было поражено 807 средств авиации и 9 655 беспилотников ВСУ.
Кроме того российские военнослужащие с мест сообщают, что ВСУ перестали держать фронт.
Pravda.Ru публикует перевод американского Military Watch о российском "заводе истребителей", успешно зарекомендовавшем себя на международном рынке оружия.