ВС РФ перехватила украинскую ракету «Точка-У» в зоне СВО

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Системы ПВО осуществили перехват тактической ракеты «Точка-У» в зоне СВО, сообщает Минобороны России.

Фото: Openverse by АрміяInform is licensed under CC BY 4.0

Кроме того, речь идёт о перехвате двух реактивных снарядов системы HIMARS.

Отмечается, что диаметр воронки, оставленной от перехвата тактической ракеты, достигает нескольких метров.

В Минобороны также уведомили, что за сутки ПВО поразили 23 дрона под Белогоровкой, Старомихайловкой, Марьинкой, Новоселовском, Токмаком и Пологой.

В ведомстве приводят информацию, что всего с начала СВО было поражено 807 средств авиации и 9 655 беспилотников ВСУ.

Кроме того российские военнослужащие с мест сообщают, что ВСУ перестали держать фронт.