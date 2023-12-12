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ВС РФ перехватила украинскую ракету «Точка-У» в зоне СВО

0:51
Силовые структуры » Военные новости

Системы ПВО осуществили перехват тактической ракеты «Точка-У» в зоне СВО, сообщает Минобороны России.

ВС РФ перехватила украинскую ракету «Точка-У» в зоне СВО
Фото: Openverse by АрміяInform is licensed under CC BY 4.0

Кроме того, речь идёт о перехвате двух реактивных снарядов системы HIMARS.

Отмечается, что диаметр воронки, оставленной от перехвата тактической ракеты, достигает нескольких метров. 

В Минобороны также уведомили, что за сутки ПВО поразили 23 дрона под Белогоровкой, Старомихайловкой, Марьинкой, Новоселовском, Токмаком и Пологой.

В ведомстве приводят информацию, что всего с начала СВО было поражено 807 средств авиации и 9 655 беспилотников ВСУ.

Кроме того российские военнослужащие с мест сообщают, что ВСУ перестали держать фронт.

 

 

 

 

 

Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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