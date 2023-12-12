ВСУ перестали держать фронт, сообщают бойцы ВС РФ

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Российские военнослужащие с мест сообщают, что ВСУ перестали держать фронт, он практически везде "посыпался".

Фото: Телеграм Юрий Котенок

Прорыв в городскую застройку Авдеевки

Telegram-канал "Шёпот фронта" Руслана Татаринова сообщил в понедельник, 11 декабря, что части российской армии зашли в городскую застройку Авдеевки с юго-востока — за промзоной.

По данным Telegram-канала "Негуманитарная помощь и разведка", танковый прорыв совершён севернее СНТ "Виноградники" по улице Колосова. Была плохая для эксплуатации дронов погода, сработал фактор внезапности, и в "прорыв вошла русская пехота".

Telegram-канал Cоndottierro подтверждает закрепление в жилой застройке города — ночью проведена ротация.

"Притащили на броне много боекомплекта и всего необходимого. Оппоненты посыпались, у них что-то происходит в 47-й бригаде. Похоже на тихий отказ воевать", — пишет боец.

Также сообщалось, что дачный поселок "Виноградники" находится практически под российским контролем — взятие карьера уже близко.

Прорыв к Часову Яру, город взят в полукольцо

Также стремительно развиваются события в направлении на важный логистический центр — город Часов Яр на артёмовском направлении. Наступление идёт по двум направлениям: через село Красное (Ивновское) и севернее — от Богдановки, на окраины которой ВС РФ уже зашли.

"Если мы займём высоты над Ивановским, то ВСУ, оккупирующим Часов Яр и Константиновку, будет очень и очень грустно", — пишет военкор Александр Сладков в Telegram.

Он отмечает, что украинская артиллерия "молчит", а "вражеская пехота сдаётся или отступает".

Украинские источники сообщили, что накануне в тыл из-под Артёмовска отведена поредевшая в боях 3-я штурмовая бригада ВСУ — бывший полк "Азов"*, которая была главной ударной силой в наступательных действиях ВСУ. Вероятно, моральный дух у других бойцов ВСУ здесь низок, поэтому стали отступать.

Что касается Богдановки, то "Шёпот фронта" утром 12 декабря сообщил, что ВС РФ уже в селе "и есть такие точки в Богдановке, откуда из бинокля виден Часов Яр".

Российские Telegram-каналы сообщают также о боях в направлении от Богдановки на северо-запад к Григоровке и на север к Орехово-Василевке, смыкаясь с наступающими частями от Берховского водохранилища — к северу от Клещеевки. Если учесть, что на юге Клещеевки тоже идёт успешное наступление, то Артёмовск освобождается от угрозы обратных "клещей" — таков был план ВСУ сразу после взятия города группой "Вагнера" в прошлом году.

Очевидно также, что идёт наступление по трассе М03 на Славянск.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий подтвердил успех армии России на Времьевском выступе северо-восточнее Новопокровки. Здесь также выводятся части нацистской группировки "Марун", которая понесла значительные потери. Её место заняли мобилизованные. Предполагается, что ВС РФ недалеки от освобождения Работина.

Удерживаемый ВСУ фронт "поплыл"

Telegram- канала Cоndottierro указывает, что "фронт ВСУ каким-то нелепым для нашего понимания случаем поплыл по всей протяжённости ЛБС".

"За истекшие сутки, оставление позиций ВСУ и наши продвижения составили до 1,5 километра в глубину. Это касается и Лиманского направления, и Артёмовска, где мы отбили "опорники" перед Ивановкой. А также на направлениях Марьинки, Угледара и Авдеевки", — пишет боец.

Он предполагает, что ВСУ только и ждали сигнала на переход к "стратегической обороне". И "деды" (возрастные мобилизованные) "поплыли".

Украинские источники отмечают, что сейчас на ЛБС у ВСУ очень сильно ощущается дефицит тяжёлой, средней и даже лёгкой техники. Фактически приходится везде на 85% воевать пехотой. Ситуация сложная, а далее будет ещё больше усложнятся.

*Запрещённая в России террористическая организация.

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