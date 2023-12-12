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Двоих российских подростков и мужчину арестовали за поджог трансформатора в Тюмени

Силовые структуры » МВД

Тюменский суд осуществил арест двоих подростков и 34-летнего мужчину. Они обвиняются в поджоге трансформаторной будки. Информацию приводит Ura. ru.

Двоих российских подростков и мужчину арестовали за поджог трансформатора в Тюмени
Фото: gordonua.com

Отмечается, что подростков отправили под домашний арест. Одному из них предъявлено обвинение по статье 167 ("Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества") УК РФ, а второму — в покушении на то же преступление.

Мужчину находится в СИЗО. Ему предъявлена статья 167 УК РФ.

Источник сообщил, что поджог трансформатора произошел в ночь на 4 декабря. Фигуранты сняли на видео свои действия и выложили в сеть последствия.

Ранее сообщалось о том, что в Крыму за 2023 завели свыше 30 дел террористической направленности. По всем делам проводятся следствия, а также мероприятия по розыску.

 

Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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