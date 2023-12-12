Тюменский суд осуществил арест двоих подростков и 34-летнего мужчину. Они обвиняются в поджоге трансформаторной будки. Информацию приводит Ura. ru.
Отмечается, что подростков отправили под домашний арест. Одному из них предъявлено обвинение по статье 167 ("Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества") УК РФ, а второму — в покушении на то же преступление.
Мужчину находится в СИЗО. Ему предъявлена статья 167 УК РФ.
Источник сообщил, что поджог трансформатора произошел в ночь на 4 декабря. Фигуранты сняли на видео свои действия и выложили в сеть последствия.
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