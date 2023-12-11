В Крыму за 2023 завели свыше 30 дел террористической направленности

За текущий год в Крыму было возбуждено свыше 30 уголовных дел о терроризме. Информацию приводит РИА Новости, ссылаясь на Центр общественных связей ФСБ.

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По всем делам проводятся следствия, а также мероприятия по розыску. Каждому обвиняемому может быть дано около 25 лет заключения.

Отмечается, что уже задержано 18 агентов и пособников специальных служб Украины. Они обвиняются в совершении 5 диверсий на железнодорожных путях в Симферополе, а также в Кировском районе, Крыму и Феодосии.

Ранее мы сообщали о том, что бывший советник Кучмы Олег Соскин: украинцев отлавливают на улицах и отправляют на фронт без оружия. По его словам, мужчины произвольно арестуются и подвергаются псевдомедицинскому обследованию, после чего их бросают на фронт, словно мясо для червей.