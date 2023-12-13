Несмотря на неблагоприятные погодные условия, ВС Украины продолжают усиливаться и увеличивать количество контратакующих действий в районе Артёмовска. По информации подполковника в отставке Андрея Марочко,
за последнее время количество атак увеличилось втрое.
"На западе самым активным участком остаётся Артёмовское, на юго-западе — Клещеевка-Курдюмовка", — сообщил эксперт, ссылаясь на свои источники.
Ранее сообщалось, что в Купянске ликвидирован Роман Януш, расстрелявший российских военнослужащих.
Большинство иностранных автомобильных брендов в начале прошлого года объявили о завершении сотрудничества с дилерами в России.