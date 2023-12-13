В ЛНР сообщили, что ВСУ увеличивают количество контратакующих действий в районе Артёмовска

Несмотря на неблагоприятные погодные условия, ВС Украины продолжают усиливаться и увеличивать количество контратакующих действий в районе Артёмовска. По информации подполковника в отставке Андрея Марочко,

за последнее время количество атак увеличилось втрое.

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"На западе самым активным участком остаётся Артёмовское, на юго-западе — Клещеевка-Курдюмовка", — сообщил эксперт, ссылаясь на свои источники.

Ранее сообщалось, что в Купянске ликвидирован Роман Януш, расстрелявший российских военнослужащих.