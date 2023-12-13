СБУ обвинила церковную хористку УПЦ МП в наводке ракет на позиции ВСУ

0:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Служба безопасности Украины задержала хористку Украинской православной церкви по подозрению в передаче данных российских спецслужбам.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Церковную хористку УПЦ МП обвинили в наводке ракет на позиции ВСУ в Запорожье.

По данным СБУ, женщина с начала военного конфликта поддерживала ВС РФ и надеялась на переход южного региона Украины в состав России. Своё мнение она озвучивала друзьям из Москвы во время телефонных разговоров.

Сообщается, что хористка УПЦ отслеживала места расположения личного состава и военной техники ВСУ на территории общины. Информацию она передавала своим знакомым из РФ, а те — спецслужбам.

Женщине грозит до восьми лет лишения свободы.