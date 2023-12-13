Служба безопасности Украины задержала хористку Украинской православной церкви по подозрению в передаче данных российских спецслужбам.
Церковную хористку УПЦ МП обвинили в наводке ракет на позиции ВСУ в Запорожье.
По данным СБУ, женщина с начала военного конфликта поддерживала ВС РФ и надеялась на переход южного региона Украины в состав России. Своё мнение она озвучивала друзьям из Москвы во время телефонных разговоров.
Сообщается, что хористка УПЦ отслеживала места расположения личного состава и военной техники ВСУ на территории общины. Информацию она передавала своим знакомым из РФ, а те — спецслужбам.
Женщине грозит до восьми лет лишения свободы.
Большинство иностранных автомобильных брендов в начале прошлого года объявили о завершении сотрудничества с дилерами в России.