Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Данные ЦБ: золотые резервы РФ превысили рекордные 150 млрд долларов
Министр Силуанов: доллар и евро — ненадёжны. Единая валюта БРИКС — дело будущего
Звезда "Универа" Кожевникова выступила против суррогатного материнства
Гинеколог Марченко объяснила, с чем связано недержание в менопаузу
Собянин: силы ПВО отразили попытку атаки украинского БПЛА на Москву
МВД РФ объявило в розыск начальника ГУР Украины Кирилла Буданова
Трамп: Байден худший и самый коррумпированный президент США
"Важно этого захотеть": Ксения Собчак рассказала, как осуществить все желания
Бойцы "Запада" уничтожили ударами "Мста-С" технику и живую силу ВСУ на Купянском направлении

Боевик ВСУ рассказал, что сдался в плен по совету служащего в ВС России брата

Силовые структуры

Украинский пленный боевик Станислав Гринченко рассказал, что пришёл сдаваться по совету брата, который служит в российских войсках. По словам ВСУшника, он связался с бойцами ВС России на специальной частоте 149.200 "Волга".

Боевик ВСУ рассказал, что сдался в плен по совету служащего в ВС России брата
Фото: "Ukrainian Army" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

Как уточнил Гринченко, повестку он получил в августе, до ноября проходил обучение, а потом попал на "передок".

По словам ВСУшника, попав на линию соприкосновения он уже знал, что сдастся в плен, что ему посоветовал сделать его брат, который служит по другую сторону "баррикад".

"Когда мы вышли на передний край, мы уже знали, где находятся российские позиции по карте. И после обстрела мы покинули позиции и сдались в плен", — приводит слова пленного ТАСС.

На Украине родным мужчины сообщили, что он числится погибшим. Парень намерен подать прошение о получении гражданства России и отправиться в зону спецоперации в новом статусе вместе с братом, который уговорил его сдаться.

Правда Ру: КОГДА И ЧЕМ ЗАКОНЧИТСЯ СВО Прогноз сильнейшего экстрасенса
Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Киев, Одесса и Харьков — три ближайшие цели для наступления ВС РФ

Обозначились три города, на которые будет развернуто наступление ВС РФ в ближайшее время. Это Киев, Одесса и Харьков. Индикаторы — удары ВКС РФ.

ВКС РФ обозначили три города, на которые будет наступать армия России
Уехавшая из России Алла Пугачёва приняла решение перевезти семью в Лондон
Новое пристанище Аллы Пугачёвой: Примадонна перевезет семью в Лондон
В Китае явно поменяли свою позицию касательно того, что происходит на Украине
Названы продукты, защищающие от образования камней в почках
"Всё обстоит благополучно": о злоупотреблениях в армии в годы Крымской войны Сергей Лебедев ВКС РФ обозначили три города, на которые будет наступать армия России Любовь Степушова Мемориал концлагеря Ясеновац может стать частью наследия ЮНЕСКО Михаил Плисюк
В Киеве раскрыли последствия мощной ракетной атаки
Какие 10 видов оружия ВС РФ вызывают страх и ненависть на Украине
Атакован штаб НАТО: после ударов по Киеву польский госпиталь переполнился военными
Атакован штаб НАТО: после ударов по Киеву польский госпиталь переполнился военными
Последние материалы
МВД РФ объявило в розыск начальника ГУР Украины Кирилла Буданова
Трамп: Байден худший и самый коррумпированный президент США
"Важно этого захотеть": Ксения Собчак рассказала, как осуществить все желания
Бойцы "Запада" уничтожили ударами "Мста-С" технику и живую силу ВСУ на Купянском направлении
Глава KMZ: на испытания в зону СВО направят первый морской дрон
УЕФА наказал сборную Украины по футболу за расистское поведение болельщиков
Apple разработала новую систему безопасности в iPhone для защиты от краж
Солистка группы "Мираж" Разина назвала "дурью" выступления звёзд эстрады на СВО
"Офицеры России" поддержали Владимира Путина в решении баллотироваться на пост Президента РФ
Водителям рассказали, куда нельзя лезть во время ремонта автомобиля
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников