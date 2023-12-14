Боевик ВСУ рассказал, что сдался в плен по совету служащего в ВС России брата

Украинский пленный боевик Станислав Гринченко рассказал, что пришёл сдаваться по совету брата, который служит в российских войсках. По словам ВСУшника, он связался с бойцами ВС России на специальной частоте 149.200 "Волга".

Фото: "Ukrainian Army" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

Как уточнил Гринченко, повестку он получил в августе, до ноября проходил обучение, а потом попал на "передок".

По словам ВСУшника, попав на линию соприкосновения он уже знал, что сдастся в плен, что ему посоветовал сделать его брат, который служит по другую сторону "баррикад".

"Когда мы вышли на передний край, мы уже знали, где находятся российские позиции по карте. И после обстрела мы покинули позиции и сдались в плен", — приводит слова пленного ТАСС.

На Украине родным мужчины сообщили, что он числится погибшим. Парень намерен подать прошение о получении гражданства России и отправиться в зону спецоперации в новом статусе вместе с братом, который уговорил его сдаться.