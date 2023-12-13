Пленный украинец рассказал о мародерстве ВСУ под Артемовском

Сдавшийся в плен российским бойцам военнослужащий ВСУ Валерий Куряченко, рассказал о мародерстве, который учиняли его коллеги в нескольких населенных пунктах.

Фото: kyivpost.com

Корячченко был в составе 17-й отдельной танковой бригады ВСУ, позиции которой находились под Артемовском в Часовом Яре. Там же он и попал в плен.

По его словам, многие его сослуживцы-украинцы были мобилизованы без их желания, поэтому не имели никакой мотивации принимать участие в боевых действиях. И занимались банальным грабежом местного населения.



"Они не хотят воевать и занимаются мародерством - забирают мебель, бытовую технику", - заявил пленный представителям Минобороны РФ.

По словам Коряченко, простые мобилизованные и даже командиры ВСУ занимались мародерством и в Краматорске — забирали у местных автомобили и деньги, поэтому к ним относились враждебно.