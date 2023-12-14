С начала СВО украинская армия потеряла 550 самолетов и свыше 14 тысяч танков

В четверг, 14 сентября, Министерство обороны РФ озвучило данные о военной технике, которую ВСУ потеряли с начала проведения спецоперации.

Фото: Стоп-кадр с видео

Всего с 24 февраля 2022 года украинские ВВС лишились 550 самолетов, 257 вертолетов и 9687 беспилотных летательных аппаратов, сообщило оборонное ведомство в своем Telegram-канале.

Если говорить о бронетанковой технике, то ее у ВСУ стало меньше на 14 046 единиц.

Также подразделениями Армии России уничтожено: 442 ЗРК; 1188 боевых машин РСЗО; 7329 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16288 единиц специальной военной автотехники.

Теперь понятно, почему киевские власти с такой настойчивостью выпрашивают оружие у своих западных покровителей.