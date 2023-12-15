МО Южной Кореи обвинило Россию и Китай за вход самолетов в зону ПВО

Минобороны Южной Кореи выразило протест России и Китаю по причине вхождения их шести средств авиации в зону ПВО республики. Информацию приводит РИА Новости.
Во второй половине дня министерство выдвинуло протест против военных атташе КНР и России.
Обе стороны выразили сожаление за то, что не смогли предварительно уведомить Минобороны Кореи о вхождении самолётов. Отмечается, что иностранные самолеты находились "в чувствительных районах" относительно Южной Кореи.
Минобороны Кореи призвало принять соответствующие меры для избежания повторения схожих инцидентов. Они могут повысить уровень напряжения в регионе.
Ранее Reuters сообщало о том, что КНДР отправила в РФ около 2 тысяч контейнеров военного назначения. Американская и южнокорейская разведки сообщают, что они заметили большую активность грузовых кораблей РФ в порту особой экономической зоны Северной Кореи.
Солистка группы "Мираж" Светлана Разина высказала критику в адрес концертов, проводимых её коллегами в зоне боевых действий на Украине, в программе "Легенда".