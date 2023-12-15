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Минобороны сообщило о том, что два украинских дрона сбиты над Курской областью

Силовые структуры » Военные новости

Российские средства противовоздушной обороны поразили четыре дрона ВСУ. Речь идёт о территории над Курской областью. Информацию приводит Министерство обороны России.

Минобороны сообщило о том, что два украинских дрона сбиты над Курской областью
Фото: Unsplash

Отмечается, что силы ВСУ попытались атаковать объекты на территории России 15 декабря. В 17:30 по московскому времени российские ПВО обнаружили БПЛА самолетного типа и нанесли по ним удар.

"Дежурными средствами ПВО два беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области", — говорится в пресс-службе ведомства.

В Telegram-канале губернатора Курской области говорится о четырёх сбитых дронах.

"ПВО продолжает работу, прошу сохранять спокойствие" — написал Роман Старовойт.

Военкор Стешин рассказал о подлой тактике украинских операторов FPV-дронов.

 

 

Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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