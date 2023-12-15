Минобороны сообщило о том, что два украинских дрона сбиты над Курской областью

Российские средства противовоздушной обороны поразили четыре дрона ВСУ. Речь идёт о территории над Курской областью. Информацию приводит Министерство обороны России.

Фото: Unsplash

Отмечается, что силы ВСУ попытались атаковать объекты на территории России 15 декабря. В 17:30 по московскому времени российские ПВО обнаружили БПЛА самолетного типа и нанесли по ним удар.

"Дежурными средствами ПВО два беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области", — говорится в пресс-службе ведомства.

В Telegram-канале губернатора Курской области говорится о четырёх сбитых дронах.

"ПВО продолжает работу, прошу сохранять спокойствие" — написал Роман Старовойт.

Военкор Стешин рассказал о подлой тактике украинских операторов FPV-дронов.