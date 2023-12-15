Российские средства противовоздушной обороны поразили четыре дрона ВСУ. Речь идёт о территории над Курской областью. Информацию приводит Министерство обороны России.
Отмечается, что силы ВСУ попытались атаковать объекты на территории России 15 декабря. В 17:30 по московскому времени российские ПВО обнаружили БПЛА самолетного типа и нанесли по ним удар.
"Дежурными средствами ПВО два беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области", — говорится в пресс-службе ведомства.
В Telegram-канале губернатора Курской области говорится о четырёх сбитых дронах.
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