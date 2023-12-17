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Возле Клещеевки двое российских военных взяли в плен группу бойцов ВСУ

0:36
Силовые структуры

Двум штурмовикам ВС РФ у Клещеевки удалось взять в плен сразу несколько украинских военных.

Возле Клещеевки двое российских военных взяли в плен группу бойцов ВСУ
Фото: wikimedia.org by An authorized Youtube stream of the STRC Ukrainian television and radio broadcasting «UTR - TV channel» is licensed under CC BY 3.0

Как сообщает Telegram-канал "Русская весна", два российских солдата обстреливали украинский блиндаж, а после этого вынудили выбраться наружу ВСУшников, которые находились внутри.

Сами российские бойцы контролировали сдачу в плен бойцов ВСУ с заблаговременно выбранных выходных позиций.

Из блиндажа сдающиеся в плен выползали по одному. Всего в плен двум русским бойцам сдалось пять украинцев.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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