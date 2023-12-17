Двум штурмовикам ВС РФ у Клещеевки удалось взять в плен сразу несколько украинских военных.
Как сообщает Telegram-канал "Русская весна", два российских солдата обстреливали украинский блиндаж, а после этого вынудили выбраться наружу ВСУшников, которые находились внутри.
Сами российские бойцы контролировали сдачу в плен бойцов ВСУ с заблаговременно выбранных выходных позиций.
Из блиндажа сдающиеся в плен выползали по одному. Всего в плен двум русским бойцам сдалось пять украинцев.
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