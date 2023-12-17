Возле Клещеевки двое российских военных взяли в плен группу бойцов ВСУ

0:36 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Двум штурмовикам ВС РФ у Клещеевки удалось взять в плен сразу несколько украинских военных.

Фото: wikimedia.org by An authorized Youtube stream of the STRC Ukrainian television and radio broadcasting «UTR - TV channel» is licensed under CC BY 3.0

Как сообщает Telegram-канал "Русская весна", два российских солдата обстреливали украинский блиндаж, а после этого вынудили выбраться наружу ВСУшников, которые находились внутри.

Сами российские бойцы контролировали сдачу в плен бойцов ВСУ с заблаговременно выбранных выходных позиций.

Из блиндажа сдающиеся в плен выползали по одному. Всего в плен двум русским бойцам сдалось пять украинцев.