Военкор Лисицын: ВС РФ активно штурмуют клещеевский укрепрайон

Военный корреспондент Евгений Лисицын рассказал о том, что под Артёмовском российские войска активно штурмуют клещеевский укрепрайон. Уточняется, что российские военнослужащие наступают на фланге к северу от Артёмовска. Здесь они штурмуют опорники и высоты боевиков Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Фото: Mil.ru

"Севернее Клещеевки продолжаются активные боевые действия в районе взятой ВС РФ высоты 215.7. Наши бойцы штурмуют клещеевский укрепрайон, который всё больше переходит в серую зону по мере отступления ВСУ", — поделился военкор.

Помимо этого, по словам Лисицына, российские военнослужащие активно продвигаются западнее Артёмовска, расширяя, таким образом, свою зону контроля. Продвижения также ведутся и северо-восточнее Богдановки. Ожесточённые бои ведутся вдоль лесополос у ставки и севернее ранее взятого Вальяновского питомника.