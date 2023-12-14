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Военкор Лисицын: ВС РФ активно штурмуют клещеевский укрепрайон

Силовые структуры » Военные новости

Военный корреспондент Евгений Лисицын рассказал о том, что под Артёмовском российские войска активно штурмуют клещеевский укрепрайон. Уточняется, что российские военнослужащие наступают на фланге к северу от Артёмовска. Здесь они штурмуют опорники и высоты боевиков Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Военкор Лисицын: ВС РФ активно штурмуют клещеевский укрепрайон
Фото: Mil.ru

"Севернее Клещеевки продолжаются активные боевые действия в районе взятой ВС РФ высоты 215.7. Наши бойцы штурмуют клещеевский укрепрайон, который всё больше переходит в серую зону по мере отступления ВСУ", — поделился военкор.

Помимо этого, по словам Лисицына, российские военнослужащие активно продвигаются западнее Артёмовска, расширяя, таким образом, свою зону контроля. Продвижения также ведутся и северо-восточнее Богдановки. Ожесточённые бои ведутся вдоль лесополос у ставки и севернее ранее взятого Вальяновского питомника.

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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