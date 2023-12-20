В зоне проведения спецоперации на Украине ликвидирован американский наемник Итан Хертвек, который ранее высмеивал русских солдат.
Об уничтожении в зоне СВО 21-летнего наемника из США Итана Хантера Хертвека, сообщает Telegram-ресурс TrackANaziMerc, который занимается мониторингом иностранцев, воюющих на стороне киевского режима.
Интересно, что когда TrackANaziMerc впервые сообщил о прибывшим в зону конфликта об Итане Хертвеке, тот пришел в чат канала, где высмеял ресурс и российских солдат, пишет RG. RU.
Известно, что ликвидированный боевик ранее служил в американской морской пехоте, а родом он из Калифорнии. Воевать за режим Зеленского Итан прибыл в середине этого года, в штате числился военным медиком.
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