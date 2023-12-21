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В СМИ появилась информация об операции "Страж процветания": удары могут быть нанесены по Ирану и Йемену

1:35
Силовые структуры » Военные новости

Планы операции "Страж процветания" появились в западных СМИ. Так, удары могут быть нанесены по Йемену и по Ирану, но речь идёт в первую очередь о следующем этапе операции.

В СМИ появилась информация об операции "Страж процветания": удары могут быть нанесены по Ирану и Йемену
Фото: Avia.pro

"Мы должны быть готовы перейти в наступление: нанести наступательные удары по целям на берегу, возможно, с использованием ракет "Томагавк" и штурмовиков с авианосца USS Eisenhower, который сейчас патрулирует Оманский залив" — приводится в публикации на The Guardian.

Отмечается, что удары были бы законны в условиях ведения войны. В то же время они должны быть пропорциональны. Речь идёт об инфраструктуре хуситов на юге Аравийского полуострова.

Если все действия не сдержат силы хуситов, то планируется нанести удар по Ирану. В частности, по его морской инфраструктуре в северной части Индийского океана и Персидского залива.

Кроме того, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что безответственные действия хуситов представляют собой угрозу свободе судоходства в Красном море.

"На внеочередном заседании постоянных представителей стран ЕС, которое я созвал сегодня, государства-члены согласились внести свой вклад в американскую операцию Prosperity Guardian посредством операции Atalanta" — написал Боррель.

В Financial Times также сообщили, что США с союзниками создадут безопасный коридор для судоходства в Красном море. Это будет коммерческое хождение.

 

 

Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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