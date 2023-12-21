NI: американские истребители не могут конкурировать с российским Су-35

1:23 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

В аналитической статье для публикации на страницах американского издания The National Interest (NI) обозреватель Питер Сучиу выразил мнение, что многоцелевой сверхманевренный истребитель из России поколения 4++ Су-35 может считаться одним из самых совершенных авиационных систем своего поколения. Кроме того, его тактико-техническим характеристики превосходят многие самолеты, находящиеся на вооружении ВВС США.

Фото: mil.ru

"Су-35 (по классификации НАТО "Фланкер-Э") рекламировался как одна из самых совершенных авиационных систем поколения 4++, сочетающая в себе множество элементов пятого поколения. Многоцелевой сверхманевренный одноместный истребитель предназначен для борьбы с воздушными и наземными угрозами, а также противодействия надводным силам флота противника" — говорится в статье.

Впоследствии самолёт был переименован в Су-35, однако, по данным MilitaryToday. com, Для ВВС России было построено всего десяток самолетов, в том числе 9 предсерийных.

Обозреватель из США заявил, что российский истребитель является единственным серийно выпускаемым самолетом. В его конструкции используются сопла с осесимметрическим отклонением вектора тяги и обладающим сверхманевренностью.