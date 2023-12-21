Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эрантис зацветёт прямой зимой: соседи удивятся
Топовый салат в честь Зелёного Дракона заменит надоевшую "Селёдку под шубой"
Французский политик Филиппо обратил внимание, что помощь Киеву слишком разорительна для Парижа
Не только селёдка: новый рецепт вкуснейшего салата "грибы под шубой"
Твоя собака может служить в полиции?
Растения для спальни: какие наиболее целебны?
Китай потребовал от Украины убрать компанию КНР из списка спонсоров военного конфликта
Петербург стал стал одним из лидеров в России по числу самозанятых
Во время стрельбы в университете Праги погибли 11 человек

NI: американские истребители не могут конкурировать с российским Су-35

1:23
Силовые структуры » Военные новости

В аналитической статье для публикации на страницах американского издания The National Interest (NI) обозреватель Питер Сучиу выразил мнение, что многоцелевой сверхманевренный истребитель из России поколения 4++ Су-35 может считаться одним из самых совершенных авиационных систем своего поколения. Кроме того, его тактико-техническим характеристики превосходят многие самолеты, находящиеся на вооружении ВВС США.

NI: американские истребители не могут конкурировать с российским Су-35
Фото: mil.ru

"Су-35 (по классификации НАТО "Фланкер-Э") рекламировался как одна из самых совершенных авиационных систем поколения 4++, сочетающая в себе множество элементов пятого поколения. Многоцелевой сверхманевренный одноместный истребитель предназначен для борьбы с воздушными и наземными угрозами, а также противодействия надводным силам флота противника" — говорится в статье.

Впоследствии самолёт был переименован в Су-35, однако, по данным MilitaryToday. com, Для ВВС России было построено всего десяток самолетов, в том числе 9 предсерийных.

Обозреватель из США заявил, что российский истребитель является единственным серийно выпускаемым самолетом. В его конструкции используются сопла с осесимметрическим отклонением вектора тяги и обладающим сверхманевренностью.

 

Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Российские артисты запоют на французском в новогоднем кино

Российские артисты Кристина Орбакайте, Леонид Агутин, Валерия, Тося Чайкина, Sirotkin, Севиль Велиева, IOWA и Александр Ревва примут участие в создании нового предпраздничного фильма под названием "Я тебя люблю — Je t'aime".

Российские артисты Орбакайте, Агутин, Валерия запоют на французском языке в новогоднем кино
Новая вкусная закуска с крабовыми палочками на новогодний стол: готовится за 10 минут
Простая и нарядная закуска из крабовых палочек для новогоднего стола за 10 минут
Как настоящие: порадуйте своих гостей закуской "грибочки-боровички"
Орхидея зацветёт как бешеная: приготовьте подкормку для растения из этого овоща — бутонов не сосчитаете
Юлия Тимошенко: "Есть только два пола — мужской и женский" Дмитрий Плотников Эстония разработала стратегию "победы Украины над Россией" Любовь Степушова Пустые заводы и полные офисы с магазинами: где стыдятся работать россияне Олег Володин
Соседи обомлеют от восторга: этот дивный кустарник затмит розу и сирень
Вкуснейшие пирожки из лаваша из трёх ингредиентов за несколько минут
Про шарлотку забудете: этот пирог готовится за минуты — всё смешали и отправили в духовку
Про шарлотку забудете: этот пирог готовится за минуты — всё смешали и отправили в духовку
Последние материалы
Китай потребовал от Украины убрать компанию КНР из списка спонсоров военного конфликта
Петербург стал стал одним из лидеров в России по числу самозанятых
Во время стрельбы в университете Праги погибли 11 человек
Корни и цветоносы полезут со всех щелей: эта подкормка улучшит рост орхидеи
Простой салат "Красная шапочка": вкусное и полезное блюдо для праздничного стола
Мэр Праги о стрельбе в столичном университете: "Думали, что подобные теракты происходят в США"
Суд отказал Киркорову в уменьшении кадастровой стоимости его квартиры на 90 млн рублей
Чиновник Узбекистана нецензурно послал Прилепина, призывавшего присоединить к РФ территории СССР
В Удмуртии резко сократилось производство электричества
Как создать гармоничное пространство: список вопросов, которые необходимых обсудить перед совместной жизнью
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников