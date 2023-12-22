"Ураганы" ЗВО уничтожили технику ВСУ на Купянском направлении

Российские разведчики обнаружили скопление техники ВСУ на Купянском направлении с дрона, сообщили в Минобороны России. Ударом РСЗО "Ураган" группировки войск "Запад" машины украинской армии уничтожили.

Фото: mil.ru

Как сообщили в военном ведомстве, враг понёс серьёзные потери.

"Уничтожены вскрытые разведкой скопления бронетехники ВСУ на Купянском направлении", — говорится в сообщении Минобороны.

По словам старшего офицера батареи, под удар попадает разная техника ВСУ: уничтожали польские "Крабы", американские гаубицы "Три топора" и западные танки.