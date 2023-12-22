Пилоты Су-34 управляемыми бомбами нанесли удар по командному пункту ВСУ

На Краснолиманском направлении противник понёс серьёзные потери, сообщили в Минобороны России. Пилоты Воздушно-космических сил ударили по командному пункту ВСУ фугасными управляемыми бомбами.

Фото: The Daily Beast

Пилоты Су-34 получили задачу ликвидировать противника в командном пункте, который обнаружили разведчики.

"Лётчики выполнили бомбардировку фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), что позволяет наносить точные удары, не входя в зону поражения ПВО противника", — сообщили в Минобороны России.

Согласно информации, противник понёс серьёзные потери в живой силе и технике.

Как уточнили в ведомстве, за сутки украинская армия лишилась почти 200 боевиков, три тяжёлые машины БМП и гаубицы.