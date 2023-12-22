На Краснолиманском направлении противник понёс серьёзные потери, сообщили в Минобороны России. Пилоты Воздушно-космических сил ударили по командному пункту ВСУ фугасными управляемыми бомбами.
Пилоты Су-34 получили задачу ликвидировать противника в командном пункте, который обнаружили разведчики.
"Лётчики выполнили бомбардировку фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), что позволяет наносить точные удары, не входя в зону поражения ПВО противника", — сообщили в Минобороны России.
Согласно информации, противник понёс серьёзные потери в живой силе и технике.
Как уточнили в ведомстве, за сутки украинская армия лишилась почти 200 боевиков, три тяжёлые машины БМП и гаубицы.
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