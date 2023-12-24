Российская армия пошла в мощную атаку под Клещеевкой: ВСУ бегут

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Российские Вооружённые силы пошли в мощную атаку под Клещеевкой.

Фото: "Vostok2018-37" by Ministry of Defence of the Russian Federation is licensed under CC BY 4.0.

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

По их информации, на южном направлении Авдеевского фронта в районе Клещеевки линия обороны противника прорвана. Националисты вынуждены спешно отступать.

Ранее в Вооружённых силах Украины заявили, что добровольцы для ВСУ уже закончились.