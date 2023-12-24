Российские Вооружённые силы пошли в мощную атаку под Клещеевкой.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
По их информации, на южном направлении Авдеевского фронта в районе Клещеевки линия обороны противника прорвана. Националисты вынуждены спешно отступать.
Ранее в Вооружённых силах Украины заявили, что добровольцы для ВСУ уже закончились.
Народный артист России и композитор Александр Зацепин поделился своим взглядом на Россию и предсказаниями относительно будущего российской эстрадной дивы Аллы Пугачёвой.