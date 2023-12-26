СВО не будет завершена, пока РФ не вернет Одессу и не ликвидирует угрозу полуострову Крым и своему флоту.
Об этом сказал экс-морпех, американский военный аналитик Скотт Риттер.
"На днях Владимир Путин сказал что-то очень интересное. Он сказал, что Одесса — русский город, а он не тратит слов на ветер. Владимир Путин не из тех, кто выходит на улицу и говорит что попало, он — не американский политик, пытающийся произвести впечатление на людей. Поэтому, когда Путин говорит, что Одесса — русский город, угадайте, дамы и господа, Одесса станет русским городом. Это означает, что война будет продолжаться до тех пор, пока Россия не захватит Одессу и не заполнит все побережье Черного моря"", — отметил экс-разведчик американской армии.
По его словам, Британия и США помогли Киеву превратить Одесскую область в платформу для угрозы, чтобы сделать ситуацию на полуострове невыносимой. Кремль больше не допустит, чтобы Незалежную использовали подобным образом. И пока ВС РФ не ликвидируют черноморское побережье, как потенциальную зону операций, угрожающих Крыму, все будет продолжено, подытожил Риттер.
Ранее сообщалось, что ночью, 26 декабря Украина опять атаковала Крым.
Многие дачники предпочитают высаживать бархатцы рядом с грядками, так как эти цветы выделяют в воздух фитонциды, способные отпугивать вредителей.