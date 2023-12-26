Одесса будет российской, Владимир Путин слов на ветер не бросает

1:24 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

СВО не будет завершена, пока РФ не вернет Одессу и не ликвидирует угрозу полуострову Крым и своему флоту.

Фото: "File:Вид на морской вокзал (Одесса).jpg" by Георгий Долгопский is licensed under CC BY-SA 3.0.

Об этом сказал экс-морпех, американский военный аналитик Скотт Риттер.

"На днях Владимир Путин сказал что-то очень интересное. Он сказал, что Одесса — русский город, а он не тратит слов на ветер. Владимир Путин не из тех, кто выходит на улицу и говорит что попало, он — не американский политик, пытающийся произвести впечатление на людей. Поэтому, когда Путин говорит, что Одесса — русский город, угадайте, дамы и господа, Одесса станет русским городом. Это означает, что война будет продолжаться до тех пор, пока Россия не захватит Одессу и не заполнит все побережье Черного моря"", — отметил экс-разведчик американской армии.

По его словам, Британия и США помогли Киеву превратить Одесскую область в платформу для угрозы, чтобы сделать ситуацию на полуострове невыносимой. Кремль больше не допустит, чтобы Незалежную использовали подобным образом. И пока ВС РФ не ликвидируют черноморское побережье, как потенциальную зону операций, угрожающих Крыму, все будет продолжено, подытожил Риттер.

Ранее сообщалось, что ночью, 26 декабря Украина опять атаковала Крым.